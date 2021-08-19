Фестиваль «Арт-овраг» в Выксе объявил программу первого уик-энда

Фестиваль современной культуры «Арт-овраг» в Выксе представил программу первого уик-энда — он состоится 27–29 августа. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

В фестивальные дни состоится паблик-ток и фотовыставка Дмитрия Маркова по итогам его десятидневной исследовательской резиденции в Выксе, аудио-пространственный перфоманс от ансамблей «Хронос», Большой выксунский хор и детский выксунский хор ДК имени Лепсе, а также перформанс петербургского «Упсала-цирка» в ангарах Выксунского пассажирского автотранспортного предприятия.

В программу включен еще и концерт Zventana Sventana и «Аигел» на городской площади, спектакль по малоизвестному тексту Людмилы Петрушевской «Карамзин. Деревенский дневник» с Розой Хайруллиной в главной роли и медитативный sleep concert в двух залах Исторического музея под музыку Жени Горбунова (Интурист, ГШ).

Первый уик-энд отметят мировой премьерой мотета Владимира Мартынова, основанного на чертеже инженера Владимира Шухова, который в конце XIX века создал металлический сетчатый свод одного из цехов Выксунского металлургического завода.

В течении всего фестиваля пройдут трехдневные обучающие фото-интенсивы с новой темой каждую неделю, а школа № 8 откроет необычные классы для детей и подростков от 3 до 16 лет: редакция газеты, шумотека, тату-салон, архитектурная мастерская, танцевальный класс, арт-терапия.

В спортивной программе запланированы еженедельные забеги на пять километров, профессиональные соревнования по экстремальным видам — скейтборд, кик скутер, bmx, а также мастер-классы, общение с атлетами и воркаут.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь. Второй уик-энд запланирован на 24–26 сентября.