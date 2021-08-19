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Олимпийской чемпионке Марии Ласицкене не дали визу в США. Из‑за этого она пропустит турнир

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:45

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в США из‑за того, что ей не дали визу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на менеджера спортсменки Ольгу Назарову.

По словам Назаровой, Ласицкене должна была принять участие в соревнованиях 21 августа. Однако в планы легкоатлетки пришлось внести изменения. «Ее следующим стартов станет этап в Лозанне 26 августа», — заявила менеджер.

На прошлой неделе Ласицкене обратилась с просьбой о помощи в визовом вопросе к Олимпийскому комитету России, Министерству спорта и Министерству иностранных дел, а также непосредственно к официальному представителю МИД Марии Захаровой.

7 августа Мария Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде в Токио. Россиянка взяла высоту 2 метра 4 сантиметра. «Афиша Daily» рассказывала о пути спортсменки к ее олимпийскому триумфу.

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