Фонд «Антон тут рядом» создал карту мест Петербурга, дружелюбных к людям с аутизмом

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» создал интерактивную карту Петербурга, на которой отмечены места, дружелюбные к людям с расстройствами аутистического спектра. Об этом рассказала «Бумага».

На карте можно найти как государственные организации, так и частые компании, которые помогают подопечным фонда и другим людям с РАС. Среди них — детские сады и школы, медицинские учреждения, досуговые центры.

Всего на карте 147 мест. Они поделены на 13 категорий. Помимо указанных выше, есть категории «трудоустройство», «ранняя помощь», «АВА-терапия» и другие. В частности, благодаря карте станет легче искать квалифицированных врачей-психиатров.

Пока фонд рекомендует обращаться к 16 специалистам, выступающим за доказательную медицину и гуманный подход в психиатрии. Эти рекомендации позволят людям с РАС избежать некомпетентности врачей, а также дискриминации и нарушений прав.

В дальнейшем карта будет развиваться, причем при содействии ее пользователей. Каждый желающий сможет добавить в перечень новые места и оставлять отзывы на уже имеющиеся.