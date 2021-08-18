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В Петербурге появится сервис для контроля движения электросамокатов

Валерия Корниенко
Вчера в 22:55

Власти Петербурга и представители кикшерингов договорились о создании единой городской платформы для контроля движения самокатов. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Сервис «Я в пути» объединит все виды городского транспорта, в том числе средства индивидуальной мобильности, и позволит проложить комбинированный маршрут, найти место для парковки и оплатить аренду, проезд или парковку.

«Мы учитывали интересы всех сторон — горожан, города и силовых ведомств, бизнеса, а также проанализировали опыт других городов и стран», — заявил региональный координатор «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса» в Петербурге Вячеслав Трактовенко.

Цель платформы — повысить безопасность дорожного движения и создать комфортные условия для передвижения горожан.

На первом этапе к сервису подключат все кикшеринговые компании, затем в него добавят карту парковок для электросамокатов, а после этого подключат другие виды городского транспорта.

Запуск пилотной версии платформы намечен на апрель 2022 года. Сроки могут измениться, уточнили в городской администрации.

9 июня большинство сервисов кикшеринга в Петербурге запретили пользователям арендовать электросамокаты, а сами средства мобильности пропали с улиц города. Вечером того же дня представители сервисов договорились со Смольным о новых правилах использования электросамокатов.

Максимальную скорость ограничили до 20 км/ч. На некоторых центральных улицах и площадях движение электросамокатов запретили полностью. Прокатиться на них теперь могут только совершеннолетние граждане и только поодиночке. Все электросамокаты необходимо оснастить различимой нумерацией, передней фарой и звуковым сигналом.

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