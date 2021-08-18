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Фонд «Подарок ангелу» заявил, что не получает денег от проекта «Доброшрифт» уже два года

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:38

Основательница благотворительного фонда «Подарок ангелу» Анастасия Приказчикова заявила в фейсбуке, что ее организация уже в течение двух лет не получает денег, вырученных благодаря проекту «Доброшрифт» — его создали специально для помощи фонду.

По словам Приказчиковой, полученные в 2020 и 2021 «средства не были направлены на поддержку подопечных и программы фонда, как было заявлено агентством во всех коммуникационных материалах».

«А это значит, что обмануто огромное количество людей, которые покупали мерч для того, чтобы помочь детям с церебральным параличом в рамках проекта, всего на сайте, по данным агентства, было продано 2247 единиц товаров», — добавила глава «Подарка ангелу».

Она рассказала, что фонд в течение многих месяцев требовал перечислить деньги для детей и «отчитаться перед благотворителями за каждый рубль». Подобный отчет «Подарок ангелу» предоставлял по итогам 2019 года.

О ситуации с невыплатой рассказали ключевым партнерам проекта. Вместе с сотрудниками фонда они пытались добиться урегулирования конфликта без привлечения общественного внимания, однако «Сметана» так и не отозвалась на призывы к добросовестности, отметила Приказчикова.

«Сегодня вынуждена сообщить: с этого дня фонд „Подарок ангелу“ и я лично не имеем никакого отношения к кампании „Доброшрифт“, для которой работали последние два года. Мы больше не верим в некоммерческую составляющую проекта и в добросовестность агентства „Сметана“, которое делало проект в партнерстве с нами», — написала она.

Приказчикова подчеркнула, что считает, что не имеет права «не предостеречь коллег из НКО и партнеров, ведь умалчивание таких инцидентов и появление непрозрачных игроков может подорвать доверие к сектору в целом».

Сотрудники «Подарка ангела», как отметила Приказчикова, осуждают регистрацию бренда «Доброшрифт» агентством «Сметана». Также не согласны в фонде с открытием одноименного фонда, который «плотно ассоциируется» с «Подарком ангела».

«Мы со своей стороны постараемся не допустить ситуации, в которой благотворительный бренд, за который, как я и писала ранее, фонд отвечает головой — был использован в коммерческих целях. Мы вложили весь свой ресурс в развитие этого проекта и считаем несправедливой регистрацию бренда и фонда за нашей спиной», — сказала Приказчикова.

В «Сметане» опровергли заявления Приказчиковой. По словам сотрудников агентства, благотворительная кампания 2020 года закрывается только в сентябре этого года, и «Подарку ангела» был направлен отчет по ней с подтверждением перевода денег в течение 30 дней.

При этом в агентстве подтвердили, что о совместной регистрации нового фонда и бренда «Доброшрифт» с «Подарком ангела» действительно не договаривались. Изначально идея и проект придуманы командой «Сметаны», заверил креативный директор агентства Андрей Бузина.

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