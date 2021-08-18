THR: релиз второй части «Венома» могут снова перенести из‑за коронавируса

Премьеру второй части «Венома» могут снова отложить на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

На прошлой неделе дату выхода кинокомикса в США перенесли с 24 сентября на 15 октября. В российский прокат фильм должен выйти на день раньше — 14 октября.

Изначально релиз фильма был запланирован на 1 октября 2020 года, но из‑за COVID-19 премьера неоднократно откладывалась.

«Веном: Да будет Карнаж» расскажет о противостоянии журналиста Эдди Брока (Том Харди) и психопата Клетуса Кэседи, он же Карнаж (Вуди Харрельсон), появление которого анонсировали в конце первой части.

Помимо Харди и Харрельсона, в фильме снялись Мишель Уильямс («Веном»), Наоми Харрис («Лунный свет»), Рид Скотт («Веном») и Стивен Грэм («Это Англия»). Кресло режиссера занял Энди Серкис, который работал над кинолентами «Дыши ради нас» и «Маугли».

Трейлер «Венома-2» можно посмотреть здесь.