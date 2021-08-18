Общественное движение «Голос» внесли в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Минюст внес общественное движение «Голос», занимающееся защитой прав избирателей в России, в новый реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Голос» стал первой организацией в списке. Движение попало туда из‑за отсутствия юридического лица в России. Оно было основано в 2013 году на базе одноименной ассоциации, которую тогда признали НКО-иноагентом.

На прошлой неделе участники «Голоса» обратились к Владимиру Путину с просьбой о возвращении общедоступных видеотрансляций на выборах — в этом году от них решено отказаться.

Некоммерческая ассоциация «Голос» существовала с 2000 года и была ликвидирована в 2016 году. После ликвидации она продолжила свою деятельность как движение: занималась обучением наблюдателей, их поддержкой и совершенствованием избирательной системы.