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Фейк-интервью Навального, Линдеманн — хедлайнер «Спасской башни» и другие новости дня
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Грузинское издание опубликовало фейковое интервью с Алексеем Навальным 16:15
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Дайджест

Фейк-интервью Навального, Линдеманн — хедлайнер «Спасской башни» и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:36

Боевики «Талибана» (запрещен в России) открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага в провинции Нангархар. Есть погибшие и пострадавшие.

Бывший сотрудник Xsolla подал в суд на руководство компании. Он требует восстановления на работе, а также миллион рублей компенсации за увольнение и причиненный моральный вред.

Грузинское издание Ambebi выпустило фейковое интервью Навального, которое он якобы дал в колонии российской журналистке Елене Вавиной. Сама она заявила, что никогда не брала интервью у оппозиционера.

Правительство утвердило новые правила оказания услуг посетителям кинотеатров. Среди них — обязательное уведомление зрителей о длительности рекламы и трейлеров перед началом фильма.

Бренд одежды «Культраб» уехал из России и объявил о перезапуске в связи с политической ситуацией в стране. Сейчас авторы проекта разрабатывают новый формат, о котором расскажут в ближайшее время.

В России за последние сутки выявили 20 914 случаев коронавируса. Суточный прирост умерших пациентов снизился с 805 до 799.

Таиланд разрешит приезжать в отдельные регионы страны иностранным туристам, которые привились «Спутником V». Когда решение вступит в силу, пока неизвестно.

Тилль Линдеманн станет хедлайнером военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Будет музыкант петь или дирижировать оркестром на Красной площади, пока неясно.

На торговом центре в Омске появился арт-объект, стилизованный под окно Windows 95. Художники Spektr и Hot Singles in Your Area создали 3D-изображения, отсылающие к известным местам, мемам и достижениям города.

Швейцарские ученые с помощью компьютера вычислили в числе пи 62,8 трлн цифр после запятой. Это новый мировой рекорд точности математической постоянной.

На пешеходном переходе Красногорска поставили умный светофор, который освещает каждого человека, пересекающего дорогу. Система работает только ночью и в теории должна снизить аварийность на дорогах.

Дени Вильнев рассказал, что уже пишет сценарий сиквела «Дюны». Он очень надеется, что студии дадут на него добро, но их решение будет зависеть от результатов первого фильма в прокате.

Эминем сыграет осведомителя ФБР, ставшего наркодилером, в сериале «Black Mafia Family». Продюсером проекта выступит 50 Cent.

С 23 августа по 6 сентября в кинотеатре Garage Screen покажут фильмы о том, как друзья, близкие и наставники помогают найти себя. В программе — «Какими мы были», «Общество мертвых поэтов» и другие картины.

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