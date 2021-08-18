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В Петербурге пройдет турнир по мини-гольфу «Кубок Никольских рядов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:55

Ассоциация мини-гольфа Санкт-Петербурга проведет в городе турнир под названием «Кубок Никольских рядов». В нем смогут принять участие любители, которым исполнилось как минимум шесть лет, сообщили «Афише Daily» организаторы.

Соревнования состоятся 21 августа в летнем дворе общественного пространства «Никольские ряды». Состязания будут проводиться в двух возрастных категориях — от шести до 13 лет и от 14 лет.

Чтобы присоединиться к турниру, необходимо зарегистрироваться. Стоимость участия составляет 500 рублей. Игра начнется в 15.00, сбор спортсменов за полчаса до старта.

Участников соревнований обеспечат всем необходимым инвентарем и 20 подготовленными лунками. Также для них проведут инструктаж и разминку. В «Никольских рядах» требуют носить защитные маски и сохранять социальную дистанцию.

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