«Очень грустно»: сравнение балконов в Париже и России породило жаркую дискуссию и волну мемов

Пользовательница твиттера под ником «котлета с пюрешкой» выложила в твиттере пост со словами: «Сейчас я вам кое‑что покажу. И мне от этого очень грустно».

К нему она прикрепила две фотографии, на одной — завтрак на балконе в центре Парижа (с круассанами, апельсиновым фрешем и видом на Эйфелеву башню), на второй — ее собственный балкон с видом на российский спальный район и более скромным завтраком — бутербродами с колбасой и сыром и двумя чашками чая.