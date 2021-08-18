«Очень грустно»: сравнение балконов в Париже и России породило жаркую дискуссию и волну мемов

Пользовательница твиттера под ником «котлета с пюрешкой» выложила в твиттере пост со словами: «Сейчас я вам кое‑что покажу. И мне от этого очень грустно».
К нему она прикрепила две фотографии, на одной — завтрак на балконе в центре Парижа (с круассанами, апельсиновым фрешем и видом на Эйфелеву башню), на второй — ее собственный балкон с видом на российский спальный район и более скромным завтраком — бутербродами с колбасой и сыром и двумя чашками чая.
Твит быстро разошелся по интернету, набрав за пару суток 11,5 тыс. лайков и 410 ретвитов. Сравнение двух завтраков вызвало бурное обсуждение — уместно ли оно, и так ли все однозначно.
Одни говорили, что центр города всегда выглядит лучше, чем окраины, и предлагали сравнить центр Петербурга с панельными пригородами Берлина и Вены.
Другие утверждали, что предпочли бы ламповые бутерброды с колбаской и чаем буржуазной роскоши французской столицы.
Третьи предлагали девушке навести красоту у себя на балконе — постелить скатерть, достать бабушкин кофейник и разложить персики.
Четвертые сравнили стоимость квартир на двух фото и заявили, что в Париже на те же деньги условия были бы точно не лучше.
Твит «пюрешки с картошкой» породил не только дискуссию, но и целую волну мемов. Пользователи начали сравнивать все подряд, обычно иллюстрируя вторым кадром более проигрышный вариант.
Некоторые просто стали делиться вещами, от которых становится грустно, или принялись клепать фотожабы.