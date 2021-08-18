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В Афганистане после прихода к власти талибов подорожала паранджа. Сразу в десять раз

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:14

В Афганистане резко выросли цены на паранджу — женскую одежду, которая закрывает тело, голову и лицо. Это случилось после прихода к власти в стране террористического и запрещенного в России движения «Талибан», сообщил ТАСС со ссылкой на ISNA.

Паранджа подорожала в среднем в десять раз. Одна из собеседниц агентства рассказала, что афганские женщины не ожидали, что талибы так быстро захватят власть, и не готовились к этому. Теперь же они срочно покупают необходимую одежду.

«Все думали, что Кабул сможет сопротивляться в течение года или более. Паранджа — редкость. У меня есть одна или две паранджи на трех женщин в семье. Возможно, вместо этого мы сошьем из простыни какой‑нибудь хиджаб», — рассказала женщина.

Представитель «Талибана» Сохейл Шахин ранее объявил, что движение не намерено более требовать от женщин ношения паранджи, как это было прежде. Теперь же обязательным сделают ношение хиджаба — накидки, закрывающей тело и голову.

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