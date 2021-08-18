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«Залпом», «Явь» и «Волчок»: названы участники креативной резиденции Jager Night Embassy

Виктория Шанина
Сегодня в 18:08

Менторы проекта Jager Night Embassy объявили амбассадоров новой креативной резиденции, которая пройдет осенью 2021 года. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба мероприятия.

В числе участников оказались Елизавета Михалева, группа «Залпом», лейбл ABCD, арт-команда «Явь», музыкант Uasmi Nasser, проект Flowgardenz, объединение Ouroboros и бренд уличной одежды «Волчок». Цель проекта — определить новые контуры ночной жизни Москвы и создать площадку для художественного высказывания представителей разных жанров, диалога и совместного эксперимента поколений.

Серия шоукейсов стартует 11 сентября. Артисты и креативные команды получат поп-ап-пространство на одну неделю, где должны будут финализировать свое произведение. На реализацию творческих проектов участники получат по 1,25 млн рублей.

По итогам недельной сессии подготовок, монтажа и репетиций состоится ивент, раскрывающий гостям потенциал каждого участника Jager Night Embassy. В программе — презентация новой коллекции одежды бренда «Волчок», перформанс с интеграцией технологий дополненной реальности, съемка документального фильма, ночная школа социальных инициатив, театральный квест и благотворительный фестиваль.

Консультационную и техническую поддержку амбассадорам будет оказывать креативный совет. В него вошли соучредительница Mutabor, идеолог движения Arma17 Наташа Abelle, фронтмен музыкальной авант-группы Shortparis Николай Комягин, основатель громких квир-вечеринок Popoff Kitchen Никита Егоров-Кириллов, художница и авторка эротического медиа Areola Magazine Настя Пилепчук и Александр Ус — креативный директор международной студии Sila Sveta.

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