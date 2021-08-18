Голос Вэла Килмера воссоздали с помощью ИИ. Актер больше не может говорить из‑за рака гортани

Компания Sonantic разработала реалистичную модель голоса американского актера Вэла Килмера. Результат своей работы инженеры представили в ролике на ютьюбе.

Вэл Килмер («Бэтмен III: Навсегда», «Громовое сердце», «Лучший стрелок») потерял свой голос после лечения рака горла в 2014 году. Актер больше не может говорить так, чтобы его узнавали окружающие.

Sonantic взяла старые аудиозаписи голоса Килмера, очистила их от посторонних шумов и пропустила через собственную разработку Voice Engine. Результат разработчикам не понравился, поэтому они решили сгенерировать 40 моделей голоса с помощью новых алгоритмов.

Лучшие из них инженеры снова пропустили через Voice Engine и настроили искусственный голос актера так, чтобы он звучал максимально похоже на его родной.