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Голос Вэла Килмера воссоздали с помощью ИИ. Актер больше не может говорить из‑за рака гортани

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:59

Компания Sonantic разработала реалистичную модель голоса американского актера Вэла Килмера. Результат своей работы инженеры представили в ролике на ютьюбе.

Вэл Килмер («Бэтмен III: Навсегда», «Громовое сердце», «Лучший стрелок») потерял свой голос после лечения рака горла в 2014 году. Актер больше не может говорить так, чтобы его узнавали окружающие.

Sonantic взяла старые аудиозаписи голоса Килмера, очистила их от посторонних шумов и пропустила через собственную разработку Voice Engine. Результат разработчикам не понравился, поэтому они решили сгенерировать 40 моделей голоса с помощью новых алгоритмов.

Лучшие из них инженеры снова пропустили через Voice Engine и настроили искусственный голос актера так, чтобы он звучал максимально похоже на его родной.

Вэл Килмер тесно сотрудничал с разработкой прототипа модели голоса. В Sonantic уверены, что в скором времени актер сможет использовать модель как в личном, так и в профессиональном плане.

Я благодарен компании Sonantic, которая мастерски восстановила мой голос. Общение — основа нашего существования. Из‑за осложнений после рака горла меня было сложно понять. Возможность рассказать друзьям истории своим голосом — невероятно особый дар.
Вэл Килмер
Актер

Ранее вышел документальный фильм «Вэл», посвященный жизни и карьере актера. Однако разработанная Sonantic модель голоса в этом проекте не использовалась. Закадровый голос в документалке принадлежит сыну Килмера Джеку.

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