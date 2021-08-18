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Прокурор запросил 6 лет колонии для чеченца, подравшегося с ОМОНом на митинге 23 января

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:45

Прокурор во время прений в суде запросил шесть лет колонии общего режима студенту МГУ Саиду-Мухаммаду Джумаеву. Его обвиняют в нападении на силовиков на митинге в поддержку Алексея Навального. Об этом «Медиазоне» сообщила пресс-служба Тверского районного суда.

Изначально прокурор запрашивал пять лет колонии, когда дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств. В мае вместо вынесения приговора судья возобновила разбирательство с исследованием доказательств.

Саид-Мухаммад Джумаев был задержан в Псковской области 28 января. Его обвиняют в двух преступлениях по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Молодой человек признал свою вину и отметил, что он «не драчун, хоть боевыми искусствами немного занимался». Свое участие в потасовке он объяснил несправедливостью действий силовиков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал поступок Джумаева преступлением и осудил его политические взгляды. Он назвал молодого чеченца «парнем, который всю жизнь жил в Москве и которого родственники видели только несколько раз».

23 января по всей России прошли акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального и его расследованием о «дворце Путина». В одной только Москве, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 1400 человек.

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