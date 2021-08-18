Прокурор запросил 6 лет колонии для чеченца, подравшегося с ОМОНом на митинге 23 января

Прокурор во время прений в суде запросил шесть лет колонии общего режима студенту МГУ Саиду-Мухаммаду Джумаеву. Его обвиняют в нападении на силовиков на митинге в поддержку Алексея Навального. Об этом «Медиазоне» сообщила пресс-служба Тверского районного суда.

Изначально прокурор запрашивал пять лет колонии, когда дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств. В мае вместо вынесения приговора судья возобновила разбирательство с исследованием доказательств.

Саид-Мухаммад Джумаев был задержан в Псковской области 28 января. Его обвиняют в двух преступлениях по статье о применении насилия в отношении представителя власти.