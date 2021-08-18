Эминем сыграет информатора ФБР в сериале про мафию. Продюсером выступит 50 Cent

Музыканту досталась эпизодическая роль — он сыграет Рика Верши, осведомителя ФБР, который впоследствии стал наркодилером, был арестован и приговорен к пожизненному сроку. В 2018 году про Верши вышла картина «Белый парень Рик» с Мэттью МакКонахи.

Американский рэпер Эминем возвращается к актерской игре для сериала «Black Mafia Family». Сообщил эту новость хип-хоп-исполнитель 50 Cent, который выступит продюсером проекта.

«Я не смог бы выступить в шоу о Детройте, не подключив к нему легенду @eminem. Заставил его сыграть белого мальчика Рика в BMF», — написал Кертис Джексон (он же 50 Cent).

Лента, основанная на реальных событиях, расскажет историю организации, которая занималась торговлей наркотиками и отмыванием денег. Black Mafia Family появилась в Детройте в 1989 году и уже к 2000-му наладила продажи запрещенных веществ по всех США.

Эминем дебютировал в кино еще в 2002 году в фильме «Восьмая миля». Он сыграл главную роль — рэпера с окраин Детройта, для которого музыка стала эмоциональной отдушиной в условиях серьезных конфликтов темнокожего и белого населения. Для картины Эминем написал трек «Lose Yourself» и получил за него «Оскар» в номинации «Лучшая песня».