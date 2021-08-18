«Ну, как бы интересно»: красноярский депутат зачитал трек Моргенштерна на заседании горсовета

«Про наркотики вот тут. Lolli-lollipop, еще раз drug, еще один drug. „Драг“ — это наркотики, — уточняет Дюков, — Ну, как бы интересно».

«Вот зачитаю парочку этих виршей, которые, ну, еще можно прочитать», — сказал Дюков и процитировал строчки из песни рэпера «Новая волна», а также его совместного трека с Элджеем «Lollipop».

В сети появилось видео, в котором депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков прочитал вслух тексты песен Моргенштерна на заседании комиссии по соцразвитию.

До этого депутат высказывался за отмену концерта Моргенштерна в Красноярске — об этом изначально попросили родители школьников. Они пожаловались на пропаганду наркотиков в треках рэпера.

Позже чиновник выложил у себя в «ВКонтакте» полную аудиоверсию выступления, которое длилось около 20 минут. На заседании Дюков снова призвал не проводить в регионе выступления этого артиста «и других лиц, осужденных за пропаганду ЛГБТ и наркотиков».

«Я говорю не о запрете. Товарищ этот осужден московским судом за пропаганду то ли ЛГБТ, то ли наркотиков. Я предлагаю простую вещь — обратиться к главе города, к губернатору. На территории края запретить лицам, осужденным за пропаганду ЛГБТ, пропаганду наркотиков, за унижение личности, выступления во всех территориях, учреждениях муниципальной и государственной собственности», — заявил депутат.

Он также отметил, что если концерт все-таки состоится, то нужно предпринять все меры, чтобы на него попали несовершеннолетние. Концерт Моргенштерна должен пройти в Красноярске 26 сентября.