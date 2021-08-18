перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Ну, как бы интересно»: красноярский депутат зачитал трек Моргенштерна на заседании горсовета 17:05
Таиланд разрешит приезжать привитым «Спутником V» туристам 16:44
navalny/Instagram Грузинское издание опубликовало фейковое интервью с Алексеем Навальным
Грузинское издание опубликовало фейковое интервью с Алексеем Навальным 16:15
Опрос: более 40% москвичей не хотят возвращаться с удаленки 16:14
С новосибирских депутатов потребовали почти 3 млн рублей за работу полицейских на митинге 15:55
Xsolla получила иск за увольнение при помощи биг-даты. Бывший сотрудник хочет взыскать 1 млн рублей 15:15
В Красногорске появился первый наземный переход, на котором пешеходов сопровождает свет софита 15:08
Тилль Линдеманн выступит на Красной площади. Он станет хедлайнером фестиваля «Спасская башня» 14:50
«Афиша» и R.A.W. Life создали батончик со вкусом земляники, прямо как в детстве
«Афиша» и R.A.W. Life создали батончик со вкусом земляники, прямо как в детстве 14:02
Художники нарисовали на омском ТЦ заглюченные окна Windows с символами города 13:58
Правительство обязало кинотеатры предупреждать зрителей о длительности рекламы и трейлеров 13:27
Талибы обстреляли митингующих в поддержку флага Афганистана в провинции Нангархар 12:46
Бренд «Культраб» объявил о перезапуске из‑за политической ситуации и уехал из России 12:33
Кадр из фильма «ГЭС-2» Премьера ленты «ГЭС-2» про арт-объекты на Болотной набережной пройдет на Венецианском кинофестивале
Премьера ленты «ГЭС-2» про арт-объекты на Болотной набережной пройдет на Венецианском кинофестивале 12:15
Компьютер швейцарских ученых насчитал в числе пи 62,8 трлн цифр после запятой — и побил рекорд 12:15
В России выявили 20 914 случаев коронавируса за сутки 11:42
Дени Вильнев уже пишет сценарий ко второй части «Дюны». Он надеется, что фильму дадут «зеленый свет» 11:30
Белорусские силовики пришли с обысками к журналистам агентства «БелаПАН» 10:59
«Форсаж-10», предпоследний фильм франшизы, выйдет в кино в апреле 2023 года 10:27
Twitter предложил пользователям самостоятельно искать фейки. Функция появилась в США и Австралии 10:12
Отключить рекламу

«Ну, как бы интересно»: красноярский депутат зачитал трек Моргенштерна на заседании горсовета

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:05

В сети появилось видео, в котором депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков прочитал вслух тексты песен Моргенштерна на заседании комиссии по соцразвитию.

«Вот зачитаю парочку этих виршей, которые, ну, еще можно прочитать», — сказал Дюков и процитировал строчки из песни рэпера «Новая волна», а также его совместного трека с Элджеем «Lollipop».

«Про наркотики вот тут. Lolli-lollipop, еще раз drug, еще один drug. „Драг“ — это наркотики, — уточняет Дюков, — Ну, как бы интересно».

До этого депутат высказывался за отмену концерта Моргенштерна в Красноярске — об этом изначально попросили родители школьников. Они пожаловались на пропаганду наркотиков в треках рэпера.

Позже чиновник выложил у себя в «ВКонтакте» полную аудиоверсию выступления, которое длилось около 20 минут. На заседании Дюков снова призвал не проводить в регионе выступления этого артиста «и других лиц, осужденных за пропаганду ЛГБТ и наркотиков».

«Я говорю не о запрете. Товарищ этот осужден московским судом за пропаганду то ли ЛГБТ, то ли наркотиков. Я предлагаю простую вещь — обратиться к главе города, к губернатору. На территории края запретить лицам, осужденным за пропаганду ЛГБТ, пропаганду наркотиков, за унижение личности, выступления во всех территориях, учреждениях муниципальной и государственной собственности», — заявил депутат.

Он также отметил, что если концерт все-таки состоится, то нужно предпринять все меры, чтобы на него попали несовершеннолетние. Концерт Моргенштерна должен пройти в Красноярске 26 сентября.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Не дыши-2
Озверевший пенсионер с молотком наносит новый удар
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить