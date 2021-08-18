Грузинское издание опубликовало фейковое интервью с Алексеем Навальным

Грузинское общественно-политическое издание Ambebi выпустило фейковое интервью с Алексеем Навальным, которое тот якобы дал в колонии. Автором публикации на сайте указана российская журналистка Елена Вавина.

В своем фейсбуке Вавина заявила, что не брала интервью у оппозиционера. «Интервью на грузинском подписано: журналист Елена Вавина (ЗАО „Бизнес Ньюс Медиа“ и „Аргус Медиа (Россия) Лимитед“). Я раньше работала с ЗАО „Бизнес Ньюс Медиа“ („Ведомости“) и „Аргус Медиа Лимитед“ (ценовое агентство „Аргус“), но интервью с Навальным никогда не делала», — отметила журналистка.

Переведенный материал с пометкой о возможном фейке появился на сайте издания Ura.ru. В тексте от имени Навального утверждается, что, после того как оппозиционера отправили в колонию, протестное движение оказалось разгромлено, а от публичной дискуссии ничего не осталось. Навальному также приписали ряд критических высказываний в адрес соратников. Например, в интервью он якобы говорит, что многие из них «сбегают, как крысы с тонущего корабля».

В ответ на статью бывший директор ФБК* Иван Жданов написал в твиттере: