Грузинское издание опубликовало фейковое интервью с Алексеем Навальным

Грузинское общественно-политическое издание Ambebi выпустило фейковое интервью с Алексеем Навальным, которое тот якобы дал в колонии. Автором публикации на сайте указана российская журналистка Елена Вавина.
В своем фейсбуке Вавина заявила, что не брала интервью у оппозиционера. «Интервью на грузинском подписано: журналист Елена Вавина (ЗАО „Бизнес Ньюс Медиа“ и „Аргус Медиа (Россия) Лимитед“). Я раньше работала с ЗАО „Бизнес Ньюс Медиа“ („Ведомости“) и „Аргус Медиа Лимитед“ (ценовое агентство „Аргус“), но интервью с Навальным никогда не делала», — отметила журналистка.
Переведенный материал с пометкой о возможном фейке появился на сайте издания Ura.ru. В тексте от имени Навального утверждается, что, после того как оппозиционера отправили в колонию, протестное движение оказалось разгромлено, а от публичной дискуссии ничего не осталось. Навальному также приписали ряд критических высказываний в адрес соратников. Например, в интервью он якобы говорит, что многие из них «сбегают, как крысы с тонущего корабля».
В ответ на статью бывший директор ФБК* Иван Жданов написал в твиттере:
На данный момент интервью по-прежнему доступно на сайте издания.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.
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