В Красногорске появился первый наземный переход, на котором пешеходов сопровождает свет софита

На одном из наземных переходов Красногорска появился светофор с лучом, который ведет пешехода на протяжении всех зебры. Об этом сообщает «Москвич Mag».
Фонарь бело-лунного цвета подсвечивает каждого человека отдельно, работая по принципу софитов на сцене. Система работает только ночью и в теории должна снизить аварийность на дорогах.
В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры города пояснили, что движущийся луч света привлекает внимание водителей, поэтому человек точно не останется незамеченным. Кроме того, умная подсветка пригодится и самим пешеходам на плохо освещенных отрезках дороги.
Ранее умный переход появился в Перми — местные власти установили «цифровой» светофор с проектором, который имитирует дорожную разметку. Такую зебру не только видно издалека, но и не засыпет снегом зимой.