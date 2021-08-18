В Красногорске появился первый наземный переход, на котором пешеходов сопровождает свет софита

На одном из наземных переходов Красногорска появился светофор с лучом, который ведет пешехода на протяжении всех зебры. Об этом сообщает «Москвич Mag».

Фонарь бело-лунного цвета подсвечивает каждого человека отдельно, работая по принципу софитов на сцене. Система работает только ночью и в теории должна снизить аварийность на дорогах.