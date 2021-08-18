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Xsolla получила иск за увольнение при помощи биг-даты. Бывший сотрудник хочет взыскать 1 млн рублей

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:15

Бывший сотрудник Xsolla подал в Ленинский районный суд Перми иск к основателю компании Александру Агапитову и ООО «Систем Проджектс», сообщил у себя в фейсбуке адвокат Илья Демин, представляющий интересы истца. Уволенный, имя которого не называется, требует восстановления на работе, а также 1 млн рублей компенсации за причиненный моральный вред.

«Мы считаем, что ответчики не только незаконно уволили нашего доверителя, но нарушили его право на честь и достоинство. Его, как и еще 150 человек, назвали „бездельником“, „худшим“ сотрудником и „неэффективным“ работником. Еще и публично объявили о том, что они нарушают трудовую дисциплину. Мы считаем, что это ложь», — пишет Демин.

По его словам, третьими лицами заявлены компании, управляющие российским изданием Forbes, а также «Медузой»*. В материалах этих СМИ, пишет адвокат, Агапитов обещал выплатить работникам четыре-шесть окладов, но фактически начислил «гораздо меньше».

«Сотрудники @Xsolla, которые увольняли моего доверителя, сказали, что СМИ не так поняли слова Агапитова. Мы просим СМИ подтвердить, что это не их „выдумка“ и Александр действительно давал такое обещание», — отмечает защитник.

4 августа в соцсетях появился скриншот письма Александра Агапитова, в котором предприниматель сообщает об увольнении большого количества людей. Это решение было принято после анализа онлайн-активности сотрудников специалистами по биг-дата. Проанализировав активности в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах, они сочли работников невовлеченными и малопродуктивными.

Позже в комментарии DTF Агапитов заявил, что уволенные работники — прекрасные специалисты и ему больно расставаться с каждым из них. Предприниматель пообещал оказать им «максимальный уровень поддержки»: от компенсационных пакетов до привлечения кадровых агентств.

Xsolla разрабатывает сервисы для упрощенного приема платежей в видеоиграх. Агапитов основал компанию в 2005 году в Перми, а в 2010-м ее главный офис переехал в Лос-Анджелес, затем открылось представительство в Сеуле. В 2020 году выручка Xsolla составила 67 млн долларов, а банк Goldman Sachs включил ее в 12 крупнейших глобальных цифровых компаний с российскими основателями.

* «Медуза» признана Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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