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Художники нарисовали на омском ТЦ заглюченные окна Windows с символами города

Виктория Шанина
Сегодня в 13:58

На торговом центре «Мега» в Омске появился арт-объект, стилизованный под окно Windows 95. Об этом в инстаграме рассказали авторы проекта — уличные художники Spektr и Hot Singles in Your Area.

На работе площадью 2250 квадратных метров изображены отсылки к известным местам, мемам, достижениям Омска. Художники нарисовали ее в честь 305-летия города.

По словам авторов, технически это набор 3D-изображений, которые считываются с определенного ракурса. Среди них есть торс Давида в стилизованном окне инстаграма, фигурка лошади из IKEA и плеер в стиле 2000-х с песней Егора Летова.

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Авторы хотели показать, что в современном мире «фрагменты объективной и виртуальной реальности складываются в единый пазл человеческой повседневности». Руководство ТЦ «Мега» назвало работу «способом признаться в любви городу, в котором живем, поразмышлять над тем, что составляет нашу локальную идентичность, объединяет всех омичей».

«Окна Windows так же реальны, как и окна в вашей комнате. Скроллинг ленты новостей уже равнозначен вашим шагам по городу, а границы информационного кокона настолько же осязаемы, как и стены вашей квартиры. До конца даже не понятно, что из этого обладает большим качеством реальности», — пишет Spektr.

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