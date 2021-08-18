Художники нарисовали на омском ТЦ заглюченные окна Windows с символами города

На торговом центре «Мега» в Омске появился арт-объект, стилизованный под окно Windows 95. Об этом в инстаграме рассказали авторы проекта — уличные художники Spektr и Hot Singles in Your Area. На работе площадью 2250 квадратных метров изображены отсылки к известным местам, мемам, достижениям Омска. Художники нарисовали ее в честь 305-летия города.

По словам авторов, технически это набор 3D-изображений, которые считываются с определенного ракурса. Среди них есть торс Давида в стилизованном окне инстаграма, фигурка лошади из IKEA и плеер в стиле 2000-х с песней Егора Летова.

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