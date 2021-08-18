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Правительство обязало кинотеатры предупреждать зрителей о длительности рекламы и трейлеров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:27

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах. Они начнут действовать с 1 марта 2022 года, сообщается на сайте правительства.

Сам документ пока еще не опубликовали, но в кабмине рассказали о новых обязанностях кинотеатров перед зрителями.


  • Кинотеатры обязаны предупреждать зрителей возле касс, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров в начале сеанса. Это нужно для того, чтобы люди смогли лучше рассчитать свое время и прийти вовремя.
  • Посетители смогут узнать на кассе или на сайте кинотеатра характеристики зала и оборудования, в том числе ширину экрана.
  • В репертуаре фильмов кинотеатры должны будут сообщать о наличии сеансов с тифлокомментариями и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.

Помимо обязанностей, кинотеатры наделили полномочиями запрещать проносить в кинозалы лазерные указки, пиротехнику и резко пахнущие вещества. В прошлом году «Коммерсант» писал, что владельцам кинотеатров не удалось добиться прямого запрета на пронос зрителями своей еды в зал.

Новый регламент разработали в связи с устареванием предыдущего документа, принятого более 25 лет назад. Там используются устаревшие понятия, не соответствующие изменениям в этой сфере, отмечают авторы нового документа.

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