Бренд «Культраб» объявил о перезапуске из‑за политической ситуации и уехал из России

Представители проекта уехали из России и начали финальную распродажу одежды. Большинство моделей, представленных на сайте бренда, перестанут производиться, а сам сайт начнет работать как маркетплейс для продажи вещей партнеров «Культраба» и НКО.

«В условиях государственной цензуры одежда задумывалась нами как своего рода медиа — визуальный язык, с помощью которого мы обращали внимание на политическую ситуацию в стране и происходящее в обществе. Когда мы начинали Культраб, для многих наш язык казался слишком острым, с нами вежливо отказывались сотрудничать площадки и магазины», — сообщается в последнем посте.

Создатели бренда отмечают, что 2020–2021 годы стали переломными и ситуация изменилась: «Политика стала одной из основных тем для обсуждения не только в твиттере и специальных медиа, но и среди молодых людей, городских и фэшн-СМИ. Мы очень рады тому, что многие непрофильные издания, бренды и бизнесы теперь реагируют на общественно-политические события и не боятся поддерживать тех, кто находится под давлением или преследованием».

Текущую политическую ситуацию в «Культрабе» назвали абсурдом, а справиться с происходящим, по мнению авторов поста, поможет только взаимоподдержка. Сейчас разрабатывается новый формат проекта — он будет анонсирован в ближайшее время.