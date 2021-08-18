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Талибы обстреляли митингующих в поддержку флага Афганистана в провинции Нангархар

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:46

Боевики «Талибана»* открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага в провинции Нангархар. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на слова местного жителя.

По данным агентства, есть погибшие и пострадавшие. Корреспондент местного издания Ptisi выложил видео с места событий в столице провинции Джелалабаде. Он также заявляет, что талибы напали на журналистов и избили их.

18 августа «Талибан» приказал всем жителям Афганистана сдать оружие и боеприпасы членам движения.

17 августа на пресс-конференции представитель «Талибана» Забихулла Муджахид пообещал оставить независимые СМИ при условии, что те будут брать в расчет ценности ислама.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Джо Байден утверждал, что власти Афганистана сдались в борьбе с «Талибаном», несмотря на мощную поддержку со стороны США.

«Талибан» пошел в наступление сразу в нескольких районах Афганистана в апреле — после начала вывода войск США и НАТО из страны. Завершить его планировали к концу августа. Американские войска находились на территории страны около 20 лет.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.

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