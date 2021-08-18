Премьера ленты «ГЭС-2» про арт-объекты на Болотной набережной пройдет на Венецианском кинофестивале

Мировая премьера документального фильма «ГЭС-2» Насти Коркия состоится на 78-м Венецианском кинофестивале. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба проекта.

Картина попала в список специальных показов в рамках официальной программы смотра. Фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года.

В основе сюжета — масштабная реконструкция исторического здания ГЭС-2 на Болотной набережной. Бывшая электростанция превращается в культурную институцию и дом фонда V-A-C под руководством архитектора Ренцо Пиано. Создатели планируют показать важные события через призму взаимодействия искусства и жизни стройки, маленькие детали и истории людей, силами которых все это делается.

Картина станет неким «калейдоскопом внешне сюжетно не связанных сцен». Все они будут связаны одним вопросом — как искусство появляется в нашей жизни и влияет на нее. «Поднятие труб не в меньшей степени перформанс, чем сбрасывание надувной декорации клубники на опере ГЭС-2», — считают авторы проекта»

«Мне бы хотелось, чтобы после просмотра зритель почувствовал себя в ГЭС-2 как дома, чтобы он не просто понимал, как все было построено, а чтобы он проникся духом фонда, увидел, как с трудом рождаются идеи, ощутил себя частью современного искусства, захотел бы разобраться сам, что такое искусство, наконец, и почему оно наполняет жизнь смыслом» — рассказала режиссер фильма Настя Коркия.