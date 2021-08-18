В России выявили 20 914 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 20 914 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 44 заражения меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 2006 до 1590 человек. Больше всего заражений в Петербурге — 1636. Следом идут Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.