В России выявили 20 914 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 20 914 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 44 заражения меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве уменьшился с 2006 до 1590 человек. Больше всего заражений в Петербурге — 1636. Следом идут Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 6 663 473. За последние сутки выздоровели 20 713 человек, за все время — 5 939 037. За сутки умерли 799 человек, за весь период — 172 909.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 207,78 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (36,5 млн), на втором — Индия (32,2 млн), на третьем — Бразилия (20,3 млн).