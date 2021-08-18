«Форсаж-10», предпоследний фильм франшизы, выйдет в кино в апреле 2023 года

«Форсаж-10» выйдет в исключительно кинотеатральный прокат 7 апреля 2023 года. Съемки предпоследней части франшизы начнутся в январе 2022 года, передает Entertainment Weekly.

Режиссурой займется Джастин Лин, снявший до этого четыре части «Форсажа». Помимо Вина Дизеля, к своим ролям вернутся Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Сон Ган, Лудакрис и Джордана Брюстер.

В картине также должен появиться Джейсон Стэйтем, на возвращение которого намекала сцена в титрах предыдущей части. От участия в десятом «Форсаже» отказался Дуэйн Джонсон, вероятно, из‑за разногласий с Дизелем. «Я желаю им удачи в двух финальных частях, но остальные фильмы „Форсажа“ будут без меня», — сказал актер.

Вероятно, десятая и одиннадцатая части будут объединены единым сюжетом, который поставит точку в истории протагониста Доминика Торетто в исполнении Вина Дизеля. Однако студия Universal планирует и дальше выпускать спин-оффы, такие как «Хоббс и Шоу» или анимационные сериалы для Netflix.

За свою 20-летнюю историю франшиза принесла Universal 5,7 млрд долларов, что сделало ее самой прибыльной в истории студии. Серия фильмов «Парк Юрского периода», находящаяся на втором месте, помогла заработать чуть более 5 млрд долларов.