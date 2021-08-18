Twitter предложил пользователям самостоятельно искать фейки. Функция появилась в США и Австралии

Разработчики Twitter добавили функцию сообщения о твитах с дезинформацией. Пользователи смогут самостоятельно искать фейки, пишет администрация соцсети в своем аккаунте.

Если юзер увидел пост, в котором транслируется сомнительная, как ему кажется, информация, то он сможет пометить его как «вводящий в заблуждение» в разделе «сообщить о твите». Затем Twitter проверит отмеченную публикацию и примет решение о ее удалении или блокировке автора.

17 августа кнопка дезинформации начала работать в тестовом режиме в США, Южной Корее и Австралии. «Мы оцениваем, насколько это эффективно, поэтому начинаем с малого», — пишут представители соцсети.

«Мы можем не предпринимать никаких действий и не можем отвечать на каждый ваш отчет в эксперименте, но вклад пользователей поможет нам определить тенденции к повышению скорости и масштаба нашей более широкой работы по дезинформации», — сообщается в аккаунте Twitter Safety.

В последний раз крупные изменения в политике Twitter по отношению к недостоверной информации произошли в 2020 году – соцсеть начала удалять фейки о коронавирусе и помечать специальным предупреждением непроверенные данные.

Павел Дуров такое нововведение раскритиковал, сравнив удаления и блокировки с цензурой. По мнению основателя Telegram и «ВКонтакте», цензура — это неэффективный способ борьбы с фейками.