HBO выпустил первый трейлер «Сцен из супружеской жизни» с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн

Шоу исследует сложные эмоции и переживания, которые неизбежно происходят в любовных отношениях. Мира бесконечно любит своего мужа, но одновременно и ненавидит. Джонатан, в свою очередь, пытается спасти брак, чтобы их жизни не разрушились.

На ютьюб-канале HBO появился первый официальный трейлер мини-сериала «Сцены из супружеской жизни». В главных ролях: Оскар Айзек («Тройная граница») и Джессика Честейн («Большая игра»).

Главная мысль «Сцен из супружеской жизни» заключается в том, что брак не заканчивается одним событием или трагедией, а медленно разрушается до тех пор, пока перестает существовать то, что сблизило двух людей.

«Вы просто верите, что пока вы пара, ничто не может навредить вам, — говорит Мира в трейлере. — А затем вы постепенно начинаете понимать, что на самом деле все может навредить вам».

Айзек и Честейн уже работали вместе в фильме «Самый жестокий год», где сыграли успешную пару, которая пытается выжить в криминальном Нью-йорке 1980-х годов. Также в ролях нового сериала от HBO: Кори Столл («Карточный домик») и Сунита Мани («Мистер Робот», «Блеск»). Режиссером стал Хагай Леви — постановщик «Пациентов» и «Любовников».