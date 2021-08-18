Морган Фриман и Коул Хаузер снимутся в боевике «Мути» Джорджа Галло

Лауреат премии «Оскар» Морган Фриман и звезда сериала «Йеллоустон» Коул Хаузер сыграют главные роли в боевике «Мути», сценаристом и режиссером которого выступил Джордж Галло («Плохие парни»). Об этом сообщил Deadline.

Фильм расскажет о детективе Бойде (Хаузер), который после смерти своей дочери отправляется на охоту за серийным убийцей. Тот убивает в соответствии с жестоким племенным ритуалом под названием «Мути».

Чтобы выследить его, детектив Бойд обращается к антропологу — профессору Маклзу, скрывающему некую тайну. Грань между здравомыслием и безумием стирается по мере того, как Бойд все глубже погружается в мир убийцы.

Помимо Фримана и Хаузера, в фильме снимутся Питер Стормар («Фарго») и Вернон Дэвис. Съемки пройдут в Миссисипи и Италии. Сценарий боевика написали Боб Бауэрсокс, Дженнифер Ленном, Франческо Чиквемани, Джорджия Янноне, Лука Гилиберто и Фердинандо Дель’Омо.

Продюсерами стали Джо Леммон из Black Diamond Films, Андреа Иерволино, Моника Бакарди и Даниэль Малони из Iervolino & Lady Bacardi Entertainment SPA, Брет Саксон из Wonderfilm Media, а также Ричард Сальваторе, Дэвид Э. Орнстон, Нейт Адамс, Джефф Боулер и Лука Матрундола.