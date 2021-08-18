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Закончившая школу в восемь лет девочка не смогла поступить в МГУ на бюджет

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:47

Москвичка Алиса Теплякова, которая закончила школу и сдала ЕГЭ в возрасте восьми лет, не поступила в Московский государственный университет имени Ломоносова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт вуза.

Девочка участвовала во вступительных испытаниях на психологическом факультете, однако ее фамилия не числится в приказах о зачислении. Теплякова получила 48 баллов из 100 за экзамен по биологии.

У нее все еще сохраняется возможность заключить договор о платном обучении до конца августа. Собирается ли Алиса сделать это, пока неизвестно.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий рассказывал о юной абитуриентке. Он заявил, что надеется, что в случае поступления девочке выделят педагога-психолога.

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