Новая Зеландия объявила национальный локдаун из‑за COVID-19. В стране заболел один человек

Новая Зеландия объявила карантин на территории всей страны из‑за первого за почти полгода случая коронавируса. Об этом сообщило Radio New Zealand.

Общенациональный локдаун продлится три дня. Затем карантин сохранится только в городе Окленде, где заболевший живет, и на полуострове Короманделе — туда он ездил на выходные.

Местный житель, у которого обнаружили инфекцию, по информации СМИ, — это мужчина 58 лет, который не успел сделать прививку. Он стоял в очереди на вакцинацию.

Власти протестировали на COVID-19 нескольких других людей, которые контактировали с заболевшим. У четверых из них также зафиксировали дельта-штамм коронавируса.

В стране ввели самые жесткие из возможных ограничений. Жителям разрешили покидать дома только в случае крайней необходимости: в магазин, аптеку, за медпомощью, для занятий спортом на улице. Все организации, включая образовательные, закрыли.

«Дельта-штамм изменил правила игры, и мы реагируем на это. Лучшее, что мы можем сделать, чтобы преодолеть это так быстро, как это возможно, это приложить все усилия», — заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.