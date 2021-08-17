Amazon Prime Video купил сериалы ВГТРК «Кровавая барыня», «Грозный» и «Оптимисты. Карибский сезон»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video приобрел российские сериалы «Кровавая барыня», «Грозный» и «Оптимисты. Карибский сезон», выпущенные холдингом ВГТРК. Об этом сообщили «Ведомости».

Сделку заключила дочерняя компания ВГТРК «Совтелеэкспорт» — она занимается международной дистрибуцией телепроектов. Ранее ей удалось продать Amazon более 50 фильмов и сериалов, в том числе «Дружина», «Екатерина. Самозванцы» и «Бесы».

Российские проекты, как отмечает издание, всерьез интересуют представителей Amazon Prime Video. Ранее платформа купила права на показ сериала «Гоголь», снятого телеканалом ТВ-3 и компанией «Среда», и драмы «Содержанки», принадлежащей онлайн-кинотеатру Start.

Контент из России стремится показывать и главный конкурент Amazon Prime Video — стриминговый сервис Netflix. Он уже показывает такие российские шоу как «Эпидемия» и «Лучше, чем люди», а в ближайшее время выпустит первый оригинальный сериал.

Им станет экранизация романа Льва Толстого «Анна Каренина». Проект будет называться «Анна К», в нем снимутся Светлана Ходченкова, Роман Васильев, Федор Бондарчук и Гоша Куценко.