BostonDynamics показал тренажерный зал для роботов-паркурщиков и первые успехи прототипов Atlas

Atlas впервые прошли сложную полосу препятствий без ошибок, так как инженеры научили их адаптировать поведение в зависимости от местности. Ранее они нуждались в отдельном программировании для каждой платформы на площадке.

Производитель робототехники BostonDynamics показал новую площадку для паркура и первые успехи роботов Atlas. Компания опубликовала новость вместе с видеодоказательством в своем твиттере.

«Паркур — это идеальная песочница для экспериментов с новым поведением команды Atlas. С помощью прыжков и балансирных балок мы доводим Atlas до предела возможностей, чтобы открыть для себя новое поколение мобильности и спортивного интеллекта», — пишет BostonDynamics.

По словам разработчиков, если роботы научатся выполнять те же движения, что и человек, и также реагировать на окружающую среду и ее изменения, то их возможности «практически безграничными».

Ниже можно посмотреть неудачные дубли с тренировок и вид с камеры робота.