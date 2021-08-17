перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Задумчивый принц Чарльз и расслабленная принцесса Диана: новые кадры из пятого сезона «Короны» 20:58
Секс-скандал с Бобом Диланом, кавер Måneskin на Билли Айлиш и другие новости дня
20:29 дайджест
Лиззо пожаловалась на фэтфобию в соцсетях после релиза «Rumors». Ее поддержали Карди Би и фанаты 20:20
В России опубликовали детскую книгу об однополых семьях. С пометкой «18+» 19:52
nexta_tv/instagram Арестованный экс-главред Nexta объявил о запуске нового медиа
Арестованный экс-главред Nexta объявил о запуске нового медиа 19:02
Ученые обнаружили взаимосвязь между внешностью и доходом: высокие мужчины зарабатывают больше 18:44
Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой страны и призвал жителей к сопротивлению 18:21
Facebook удалит аккаунты «Талибана»* и будет блокировать связанный с движением контент 17:59
СПбГУ запустит онлайн-курс о реабилитации после COVID-19 17:53
Navalny/Instagram Мосгорсуд подтвердил, что Навальный должен числиться склонным к побегу
Мосгорсуд подтвердил, что Навальный должен числиться склонным к побегу 17:44
Роспотребнадзор: в России скоро появится пятая вакцина от коронавируса 17:41
В сети появились видео талибов в парке аттракционов. Они катаются на автодроме и каруселях 17:19
В Японии умер «крестный отец» судоку Маки Кадзи 17:11
В отношении девушки главы «Белорусского дома в Украине» возбудили уголовное дело 16:16
Марина Попова/«ВКонтакте» Альпинистки из России первыми в мире поднялись на сложный пик в Киргизии
Альпинистки из России первыми в мире поднялись на сложный пик в Киргизии 16:13
«Тульский пряник» устроился на работу в МЧС. Он напомнил мем про ватника 15:39
Ник Кейв стал первым хедлайнером фестиваля Exit 2022 15:38
Почти 80% россиян выступили за возрождение комсомола 15:22
Фестиваль Geek Picnic впервые пройдет на теплоходе. Корабль будет курсировать по Москве-реке 15:12
Фото: журналистка CNN в Кабуле до и после талибов
Фото: журналистка CNN в Кабуле до и после талибов 13:45
Отключить рекламу
Дайджест

Секс-скандал с Бобом Диланом, кавер Måneskin на Билли Айлиш и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:29

Военно-транспортный самолет США вывез из Афганистана сразу 640 человек. Для помощи афганским беженцам президент страны Джо Байден выделил 500 млн долларов.

«Талибан» (признан террористической организацией), захвативший власть в Афганистане, объявил о всеобщей амнистии. Первый вице-президент Амрулла Салех при этом назвал себя временным главой государства и призвал граждан к сопротивлению талибам.

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального о статусе склонного к побегу. Оппозиционер останется на профилактическом учете исправительной колонии.

Экс-главред Nexta Роман Протасевич заявил о запуске нового медиа Sprava. Первой публикацией стал текст о помиловании людей, привлеченных к уголовной ответственности из‑за участия в протестах в 2020 году.

Американка обвинила Боба Дилана в сексуальном насилии, произошедшем в 1965 году. По словам женщины, на тот момент ей было 12 лет.

Альпинистки из России первыми в мире поднялись на опасную вершину в Киргизии. По международным правилам, спортсменки смогут придумать название своему маршруту и ранее безымянному пику.

Правительство России выделит еще 7 млрд рублей на производство «духовно-нравственного» контента для молодежи. Эти деньги разделят на конкурсной основе между 200 проектами, включая ВГТРК, Первый канал, RT, «Яндекс» и других крупных игроков рынка.

Quiver Distribution выпустил тизер постапокалиптичной драмы «Выживающий» с Джоном Малковичем и Джонатаном Рис-Майерсом в главных ролях. По сюжету герои начинают выяснять отношения прямо посреди глобальной пандемии, которая привела к упадку общества.

В сети появился первый полноценный трейлер киноленты «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова. Фильм по роману Алексея Сальникова выйдет в прокат 9 сентября.

«Дюна» Дени Вильнева появится в российском прокате на месяц раньше. Universal перенес премьеру с 14 октября на 16 сентября.

Группа Måneskin исполнила кавер на песню Билли Айлиш «Bury a Friend». Композиция появилась в трек-листе артистов на музыкальном фестивале Ronquières в Бельгии.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
триллер
Не дыши-2
Озверевший пенсионер с молотком наносит новый удар
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Мосгорсуд
ФСИН
Правительство РФ
ВГТРК
Яндекс
Люди
Боб Дилан
Джозеф Байден
Алексей Навальный
Билли Айлиш
Джонатан Рис-Майерс
Роман Протасевич
Джон Малкович
Кирилл Серебренников
Алексей Сальников
Дени Вильнев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить