Секс-скандал с Бобом Диланом, кавер Måneskin на Билли Айлиш и другие новости дня

Военно-транспортный самолет США вывез из Афганистана сразу 640 человек. Для помощи афганским беженцам президент страны Джо Байден выделил 500 млн долларов.

«Талибан» (признан террористической организацией), захвативший власть в Афганистане, объявил о всеобщей амнистии. Первый вице-президент Амрулла Салех при этом назвал себя временным главой государства и призвал граждан к сопротивлению талибам.

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального о статусе склонного к побегу. Оппозиционер останется на профилактическом учете исправительной колонии.

Экс-главред Nexta Роман Протасевич заявил о запуске нового медиа Sprava. Первой публикацией стал текст о помиловании людей, привлеченных к уголовной ответственности из‑за участия в протестах в 2020 году.

Американка обвинила Боба Дилана в сексуальном насилии, произошедшем в 1965 году. По словам женщины, на тот момент ей было 12 лет.

Альпинистки из России первыми в мире поднялись на опасную вершину в Киргизии. По международным правилам, спортсменки смогут придумать название своему маршруту и ранее безымянному пику.

Правительство России выделит еще 7 млрд рублей на производство «духовно-нравственного» контента для молодежи. Эти деньги разделят на конкурсной основе между 200 проектами, включая ВГТРК, Первый канал, RT, «Яндекс» и других крупных игроков рынка.

Quiver Distribution выпустил тизер постапокалиптичной драмы «Выживающий» с Джоном Малковичем и Джонатаном Рис-Майерсом в главных ролях. По сюжету герои начинают выяснять отношения прямо посреди глобальной пандемии, которая привела к упадку общества.

В сети появился первый полноценный трейлер киноленты «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова. Фильм по роману Алексея Сальникова выйдет в прокат 9 сентября.

«Дюна» Дени Вильнева появится в российском прокате на месяц раньше. Universal перенес премьеру с 14 октября на 16 сентября.

Группа Måneskin исполнила кавер на песню Билли Айлиш «Bury a Friend». Композиция появилась в трек-листе артистов на музыкальном фестивале Ronquières в Бельгии.