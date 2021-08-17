В России опубликовали детскую книгу об однополых семьях. С пометкой «18+»

В России опубликовали детскую книгу «От рассвета до заката мамы, папы и ребята», созданную американским писателем Лоуренсом Шимелем и иллюстратором Элиной Браслиной. Об этом сообщил The Guardian.
Издание рассказывает о двоих детях, родители которых — однополые пары. Одна история повествует об утре мальчика, которого воспитывают две мамы. Другой рассказ посвящен вечеру девочки, живущей с двумя отцами.
Русский перевод произведений выполнил Дмитрий Кузьмин. Книгу выпустил благотворительный фонд «Сфера»*. Издание носит маркировку «18+», чтобы не противоречить закону о запрете ЛГБТ-пропаганды детям.
«Мы постоянно боялись, что в процесс будет какое‑то вмешательство или книги будут изъяты властями сразу после печати. К счастью, ничего подобного не произошло, отчасти потому, что мы были крайне осторожны», — признались инициаторы выхода книги.
В данный момент «Сфера» напечатала около 500 экземпляров книги. Их разослали региональным ЛГБТ-организациям и квир-инфлюэнсерам. В будущем планируют опубликовать больше копий книги, чтобы их могли получить российские ЛГБТ-семьи.
«Книга не только о семьях ЛГБТК+, но и для них. В этом смысле эта книга является первой в своем роде в России», — рассказали в фонде. Там подчеркнули, что не рассчитывают на коммерческое распространение книги, но надеются, что она станет «импульсом в борьбе с дискриминационным законодательством».
«Ненависти не должно быть пощады во множественном, разнообразном, глобальном мире, в котором мы живем. Эти законы о пропаганде ЛГБТ ни от чего не защищают детей, и наша жизнь не является чем‑то, от чего кого‑либо нужно „защищать“», — добавил автор книги Шимель.
Ранее эта же книга была выпущена в Венгрии. Из‑за нее сеть книжных магазинов Líra Könyv была оштрафована на 600 фунтов стерлингов. Власти посчитали, что на изданиях не указали, что они содержат «контент, которых отклоняется от нормы».
Работы Шимеля и Браслины уже выпущены на английском, испанском, французском, немецком и итальянском языках. Планируется выход книг на иврите. К концу 2022 года произведения будут переведены на 24 языка.
* Фонд «Сфера», выступающий оператором «Российской ЛГБТ-сети», признан НКО-иноагентом.