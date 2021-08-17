Ученые обнаружили взаимосвязь между внешностью и доходом: высокие мужчины зарабатывают больше

Ученые из Университета Айовы провели исследование и обнаружили взаимосвязь между внешними данными — ростом и телесложением — и уровнем дохода. Об этом они рассказали в журнале Plos One.

Специалисты сравнили финансовые и физические показатели 2383 человек в возрасте от 18 до 65 лет, причем внешность исследователи оценивали с помощью 3D-сканирования и специально обученной нейросети для избежания субъективности оценки.

Оказалось, что высокие мужчины и стройные женщины склонны зарабатывать больше. Каждый сантиметр роста добавляет мужчинам примерно 998 долларов в год, правда, эта закономерность действует только для среднего класса и богачей.

Для женщин рост, как выяснилось, значения не имеет. Однако миниатюрные женщины оказались богаче: каждая единица в индексе массы тела снижает уровень годового дохода на 934 доллара.

По мнению ученых, результаты их исследования могут указывать на предвзятость по отношению к работникам. Однако другой причиной существующих закономерностей может быть самооценка: высокие мужчины и стройные женщины, вероятно, более уверены в себе.