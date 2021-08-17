СПбГУ запустит онлайн-курс о реабилитации после COVID-19

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) запустит онлайн-курс о методиках восстановления после коронавирусной инфекции. Об этом вуз сообщил на своем сайте.

Обучение будет проходить на английском языке в течение пяти недель. Во время него слушатели узнают о техниках реабилитации после COVID-19 и психологической самопомощи в условиях риска стресса, депрессии и тревожности.

В частности, им расскажут о стратегии по борьбе с когнитивными нарушениями, которые отмечаются после коронавируса, а также научат заботиться о сердечно-сосудистой и мышечной системах.

Курс будут сопровождать дополнительные материалы, которые помогут применять методики реабилитации уже во время обучения. Среди них — восстановительные видеоупражнения, опросники, рабочие листы и таблицы для отслеживания тревожных состояний.