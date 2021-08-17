Мосгорсуд подтвердил, что Навальный должен числиться склонным к побегу

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального, подтвердив таким образом, что оппозиционер должен стоять на профилактическом учете как склонный к побегу. Об этом пишет «Медуза»* со ссылкой на пресс-службу суда.

В июне аналогичный иск политика к администрации московского изолятора «Матросская тишина» отклонил Преображенский суд Москвы. Навальный просил признать незаконным решение комиссии, которая внесла его в список склонных к побегу, ведь тот дважды публично говорил о намерении совершить побег.

По информации пресс-службы Мосгорсуда, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

По словам самого Навального, его слова о побеге были шуткой, а на данный момент сотрудники колонии, где он отбывает срок, будят его каждый час по ночам. Работники ИК объясняют это его статусом склонного к побегу, а Алексей Навальный называет ситуацию «пытка бессонницей».

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.

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