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В Японии умер «крестный отец» судоку Маки Кадзи

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:11

В Японии на 70-м году жизни умер Маки Кадзи, издатель и основатель компании Nikoli, которого называли крестным отцом судоку. Об этом сообщает Reuters.

Кадзи скончался 10 августа. Причиной смерти стал рак желчных протоков.

В 1980 году Маки Кадзи вместе с друзьями запустил первый в Японии журнал головоломок Puzzle Tsushin Nikoli. В нем он опубликовал игру «Sūji wa dokushin ni kagiru», что можно перевести примерно как «Цифра используется только один раз». Сокращенно — «судоку». За ее основу Кадзи взял головоломку «Number Place», которая впервые была опубликована в американских журналах в конце 70-х.

В 1983-м появилось издательство Nikoli, которым Кадзи руководил почти до самой смерти. Головоломки придумывали не только сотрудники, но и внештатные авторы. Игра стала настолько популярна в Японии, что в книжных магазинах под нее отвели отдельные полки.

Массовую популярность судоку приобрела в начале 2000-х годов после публикации головоломки в британских газетах.

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