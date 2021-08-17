Альпинистки из России первыми в мире поднялись на сложный пик в Киргизии

Альпинистки из России первыми в мире совершили восхождение на опасную безымянную вершину в кыргызстанской долине Орточашма недалеко от ущелья Каравшин. Об этом пишет красноярское издание Newslab.ru.

В составе группы спортсменок — Марина Попова, Мария Дюпина и Надежда Оленева. Девушки отметили, что, несмотря на сложность, они покорили вершину без происшествий.

Высота пика — 4 818 метров над уровнем моря. Теперь, согласно международным правилам, альпинистки могут придумать название как маршруту, так и самой вершине.