Альпинистки из России первыми в мире поднялись на сложный пик в Киргизии

Альпинистки из России первыми в мире совершили восхождение на опасную безымянную вершину в кыргызстанской долине Орточашма недалеко от ущелья Каравшин. Об этом пишет красноярское издание Newslab.ru.
В составе группы спортсменок — Марина Попова, Мария Дюпина и Надежда Оленева. Девушки отметили, что, несмотря на сложность, они покорили вершину без происшествий.
Высота пика — 4 818 метров над уровнем моря. Теперь, согласно международным правилам, альпинистки могут придумать название как маршруту, так и самой вершине.
«Я не первый раз в Каравшине и знаю капризы местной погоды, которая в этом году была в целом плохой: часто шел мокрый снег и град. Но для альпинистов это не всегда помеха. Мы оцениваем риски и принимаем решение: идти на восхождение или нет. На этот первопроход мы пошли в таких условиях потому, что были уверены: они хоть и суровы, но не критичны для безопасного восхождения. Хорошо, что у нас есть богатый сибирский опыт сурового климата!» — рассказала руководительница команды Марина Попова.