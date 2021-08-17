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Ник Кейв стал первым хедлайнером фестиваля Exit 2022

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:38

Фестиваль Exit, который пройдет в сербском городе Нови-Сад с 7 по 10 июля 2022 года, объявил имя первого хедлайнера. Им стал австралийский рок-музыкант Ник Кейв со своей рок-группой The Bad Seeds, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Кейв начал свою карьеру в 1973 году с основания группы The Boys Next Door. Известность ему принесли саундтреки в кино. Его композиции можно услышать в сериале «Секретные материалы», а также в фильмах «Бэтмен III: Навсегда», «История одного вампира» и «Гарри Поттер и Дары смерти».

В 1983 году Кейв основал группу Nick Cave & The Bad Seeds, которая существует до сих пор. За почти четыре десятилетия они выпустили 17 студийных альбомов.

Первая партия билетов на фестиваль по специальной цене поступит в продажу с 20 по 30 августа 2021 года и будет доступна только по предварительной регистрации на сайте.

Exit появился в 2000 году на фоне студенческих протестов против режима Слободана Милошевича. Сейчас он стал одним из крупнейших фестивалей Юго-Восточной Европы и самым знаменитым фестивалем Сербии. Ежегодно его посещают более 200 тыс. гостей из десятков стран мира.

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