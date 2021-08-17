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Почти 80% россиян выступили за возрождение комсомола

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:22

Почти 80% россиян заявили, что поддерживают возвращение комсомола. К такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного в июне.

Из них 37% считают, что возродить аналог комсомола «безусловно, надо», еще 42% ответили «скорее нужно». Лишь 17% опрошенных заявили, что России не нужна организация, которая занималась бы идеологическим воспитанием молодежи, а также реализацией политических, социальных и экономических проектов.

Больше всех идею комсомола поддержала пенсионная группа, где за высказались 85% респондентов. В возрасте 45–59 лет поддержка составляет 79%, а среди 35–44-летних — 78%.

Молодые люди до 24 лет также не против возрождения такой организации (67%). Однако твердое «да» высказали всего 15%, а 37% признались, что никогда не слышали о комсомоле и не знают, что он из себя представляет.

Положительно деятельность комсомола оценивают 82% пенсионеров, 73% россиян в возрасте 45–59 лет и две трети в группе 35–44-летних. Те, кто моложе 24 лет, в основном испытывают к этому безразличие (52%). Такой же ответ дал каждый третий в группе 25–34 лет.

Уровень отрицательного отношения к деятельности организации не меняется в зависимости от возраста: 9% среди молодежи и столько же среди тех, кому за 60.

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