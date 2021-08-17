перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Тульский пряник» устроился на работу в МЧС. Он напомнил мем про ватника 15:39
Ник Кейв стал первым хедлайнером фестиваля Exit 2022 15:38
Почти 80% россиян выступили за возрождение комсомола 15:22
Фестиваль Geek Picnic впервые пройдет на теплоходе. Корабль будет курсировать по Москве-реке 15:12
Фото: журналистка CNN в Кабуле до и после талибов
Фото: журналистка CNN в Кабуле до и после талибов 13:45
«У тебя жар»: вышел трейлер фильма «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова 13:24
В Подмосковье во время тренировочного полета разбился военно-транспортный самолет Ил-112В 12:56
«Дюна» Дени Вильнева выйдет в российский прокат на месяц раньше 12:29
На Okko выйдет экранизация повести Наринэ Абгарян «Манюня» 12:12
MiraqaPopal/Twitter Талибы объявили всеобщую амнистию в Афганистане
Талибы объявили всеобщую амнистию в Афганистане 11:45
В России выявили 20 958 случаев коронавируса за сутки. Умерли 805 человек 11:37
Правительство выделит 7 млрд рублей на производство «духовно-нравственного» контента для молодежи 11:10
Исследование: 70% россиян поддерживают развитие велоинфраструктуры 10:28
Байден выделил 500 млн долларов для помощи афганским беженцам 10:17
Опрос: большинство россиян поддерживает запрет продажи крепкого алкоголя людям до 21 года 9:11
Quiver Distribution/YouTube Джон Малкович и Джонатан Рис-Майерс в трейлере постапокалиптичной драмы «Выживающий»
Джон Малкович и Джонатан Рис-Майерс в трейлере постапокалиптичной драмы «Выживающий» 3:30
Американский военно-транспортный самолет вывез из Кабула одновременно 640 человек 2:48
Группа Måneskin исполнила кавер на песню Билли Айлиш «Bury a Friend» 2:03
Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над девочкой-подростком 1:23
Скарлетт Йоханссон снимется в новом фильме Уэса Андерсона 0:18
Отключить рекламу

«Тульский пряник» устроился на работу в МЧС. Он напомнил мем про ватника

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:39

16 августа «тульскому прянику» вручили удостоверение спасателя и медаль. Талисман Тульской области вступил в ряды сотрудников местного МЧС, следует из сообщения ведомства, и стал его маскотом. Запись уже удалили с сайта, но она сохранилась в архиве.

Как пишет «Тульская пресса», решение взять на работу «пряник» приняли единогласно. В его обязанности теперь входит обучение детей правилам противопожарной безопасности. Он уже провел День безопасности в центре отдыха «Новая волна» и планирует посетить все детские сады и школы региона.

«Тульскому прянику» вручили медаль «За пропаганду спасательного дела». «Ваша основная миссия — обучение детей пожарной грамоте, и пусть этот почетный труд служит гарантией безопасности юных туляков», — сказал на церемонии вручения врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Тульской области Павел Быстров.

Человек в такой необычной должности должен любить детей, уважать их, рассказывать много нового. Прежде всего он должен обучать правилам и приемам в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.
«Тульский пряник»
спасатель МЧС по Тульской области

В твиттере пряник-спасатель стал поводом для шуток и сравнений. В первую очередь пользователи отметили его схожесть с персонажем мема про ватника и посмотрели, какие маскоты у ведомств в других странах.

Некоторые шутки посвятили тому, что тульский пряник «мусорнулся», хотя на самом деле он вступил в ряды спасателей. Но это не помешало генерироваться новым.

Для кого‑то «тульский пряник» стал самым запоминающимся событием этого лета в твиттере. Есть и те, кто нашел в нем отражение внутреннего состояния.

Бывает и такое. Мы подождем
События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
триллер
Не дыши-2
Озверевший пенсионер с молотком наносит новый удар
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МЧС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить