«Тульский пряник» устроился на работу в МЧС. Он напомнил мем про ватника

16 августа «тульскому прянику» вручили удостоверение спасателя и медаль. Талисман Тульской области вступил в ряды сотрудников местного МЧС, следует из сообщения ведомства, и стал его маскотом. Запись уже удалили с сайта, но она сохранилась в архиве.

Как пишет «Тульская пресса», решение взять на работу «пряник» приняли единогласно. В его обязанности теперь входит обучение детей правилам противопожарной безопасности. Он уже провел День безопасности в центре отдыха «Новая волна» и планирует посетить все детские сады и школы региона.