«Тульский пряник» устроился на работу в МЧС. Он напомнил мем про ватника

16 августа «тульскому прянику» вручили удостоверение спасателя и медаль. Талисман Тульской области вступил в ряды сотрудников местного МЧС, следует из сообщения ведомства, и стал его маскотом. Запись уже удалили с сайта, но она сохранилась в архиве.
Как пишет «Тульская пресса», решение взять на работу «пряник» приняли единогласно. В его обязанности теперь входит обучение детей правилам противопожарной безопасности. Он уже провел День безопасности в центре отдыха «Новая волна» и планирует посетить все детские сады и школы региона.
«Тульскому прянику» вручили медаль «За пропаганду спасательного дела». «Ваша основная миссия — обучение детей пожарной грамоте, и пусть этот почетный труд служит гарантией безопасности юных туляков», — сказал на церемонии вручения врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Тульской области Павел Быстров.
В твиттере пряник-спасатель стал поводом для шуток и сравнений. В первую очередь пользователи отметили его схожесть с персонажем мема про ватника и посмотрели, какие маскоты у ведомств в других странах.
Некоторые шутки посвятили тому, что тульский пряник «мусорнулся», хотя на самом деле он вступил в ряды спасателей. Но это не помешало генерироваться новым.
Для кого‑то «тульский пряник» стал самым запоминающимся событием этого лета в твиттере. Есть и те, кто нашел в нем отражение внутреннего состояния.