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В Подмосковье во время тренировочного полета разбился военно-транспортный самолет Ил-112В

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:56

Опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в районе подмосковного города Кубинка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации.

На борту лайнера находились трое членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. Вместе с ним в самолете были летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Собеседник «Интерфакса» утверждает, что Ил-112В мог разбиться из‑за отказа техники или ошибки экипажа. Источник РИА «Новости» называет предварительной причиной крушения пожар в двигателе.

На видео из соцсетей видно, как самолет начинает гореть при заходе на посадку.

Разбившийся самолет Ил-112В прилетел в Подмосковье с Воронежского авиационного завода 13 августа для участия в международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Его первый опытный полет состоялся в марте 2019 года.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России «с нуля» в постсоветский период. Он должен прийти на смену Ан-24 и Ан-26. Самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.

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