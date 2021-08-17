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«Дюна» Дени Вильнева выйдет в российский прокат на месяц раньше

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:29

Компания Universal решила перенести старт «Дюны» Дени Вильнева («Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049») в российском прокате. Об этом сообщается в телеграм-канале «КиноТВ».

Теперь премьера картины состоится 16 сентября, а не 14 октября, как планировалось ранее.

Действие «Дюны», снятой по роману Фрэнка Герберта, происходит в будущем и рассказывает о молодом аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета, где добывают самое ценное вещество во Вселенной — спайс. За него борются самые могущественные семьи мира, ведь те, кто получает контроль над спайсом, могут управлять Вселенной.

Роль Атрейдеса, мессии народа планеты Арракис, исполнил Тимоте Шаламе. Его отца сыграл Оскар Айзек, а мать — Ребекка Фергюсон. Также в картине снялись Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Зендая, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг.

Ранее кинокомпания Sony Pictures перенесла дату выхода второй части «Венома» в России — с 16 сентября на 14 октября. В этот же день должна была состояться премьера кинокартины «Дюна». Напомним, что в России первая часть «Венома» стала самым кассовым фильмом 2018 года, обогнав «Мстителей: Война бесконечности» от Marvel.

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