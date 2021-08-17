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Фото: журналистка CNN в Кабуле до и после талибов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:45

В соцсетях обратили внимание на коллаж из двух снимков журналистки CNN Клариссы Уорд. На первом фото, когда «Талибан»* еще не взял под контроль весь Афганистан, одежда девушки открытая, а на втором она одета в хиджаб. Пользователи посчитали, что такая разница отражает правовое положение женщин при власти талибов, но все не совсем так.

16 августа международный корреспондент Кларисса Уорд вышла в эфир CNN с репортажем о происходящем в Кабуле. Во время общения с телеведущими она стоит на оживленной улице, пока сзади талибы выкрикивают «смерть Америке». В отличие от предыдущих трансляций журналистка оделась в хиджаб — закрыла шею и волосы и оставила открытым только лицо.

Именно новый облик Уорд привлек внимание в сети. Пользователи начали выкладывать стиль одежды журналистки до и после прихода талибов, то есть буквально с разницей в один день. Ранее Уорд одевалась в открытую одежду, не прикрывала голову и шею.

В соцсетях посчитали, что смена одежды Уорд — наглядный пример будущего афганских женщин при «Талибане», в котором они окажутся без прав и свобод. Фотографией стали активно делиться противники президента США Джо Байдена. Некоторые обвинили феминисток в лицемерии и неспособности сопротивляться исламскому патриархату.

Прокомментировать завирусившееся фото пришлось самой Клариссе Уорд. В твиттере она заявила, что сравнивать два этих снимка не совсем корректно, поскольку первое сделано внутри частного дома, а второе — на улице, удерживаемой талибами.

Однако она отметила, что и раньше носила платок на голове, но не закрывала волосы полностью и не облачалась в абайю. «Разница есть, но не такая резкая», — подытожила Уорд.

Ранее «Талибан» обещал жительницам Афганистана сохранить их права, в том числе не запрещать им работать и получать образование. При захвате страны от обещаний они не отказались. Но афганцы, не доверяя словам террористов, закрасили рекламу с женщинами на улицах городов.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.

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