Опрос: большинство россиян поддерживает запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года

34% россиян поддержали идею о запрете продажи алкоголя крепостью свыше 16,5% до 21 года, еще 39% выступили за запрет продажи любого алкоголя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

В опросе, который проводился с 12 по 13 августа, приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Женщины чаще мужчин выступали за запрет продажи любого алкоголя молодежи до 21 года: 78% простив 70%. 18% респондентов не поддержали запрет, а мужчины чаще женщин отрицательно высказывались об этой инициативе — 24% против 11%.

63% опрошенных уверены, что 21 год должен стать минимальным возрастом для продажи любого алкоголя. 23% считают допустимым возрастом 18 лет, а 3% — 16.

12 августа Минздрав предложил запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года, разработав поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Специалисты министерства отметили, что спиртное может привести к долгосрочному ухудшению когнитивных способностей.