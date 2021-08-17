Джон Малкович и Джонатан Риз Майерс в трейлере постапокалиптичной драмы «Выживающий»

В сети появился трейлер фильма «Выживающий» («The Survivalist»), в котором снялись Джон Малкович, Джонатан Риз Майерс, Руби Модин и Дженна Ли Грин. Он появился на ютьюб-канале Quiver Distribution.

Действие постапокалиптичной драмы разворачивается во время глобальной пандемии, которая привела к упадку общества. Лента рассказывает о противостоянии главаря банды (Малкович), желающего заполучить девушку (Модин) с уникальным иммунитетом к вирусу, и вставшим на ее защиту агентом ФБР (Риз Майерс).