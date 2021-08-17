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Quiver Distribution/YouTube Джон Малкович и Джонатан Риз Майерс в трейлере постапокалиптичной драмы «Выживающий»
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Джон Малкович и Джонатан Риз Майерс в трейлере постапокалиптичной драмы «Выживающий»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:30

В сети появился трейлер фильма «Выживающий» («The Survivalist»), в котором снялись Джон Малкович, Джонатан Риз Майерс, Руби Модин и Дженна Ли Грин. Он появился на ютьюб-канале Quiver Distribution.

Действие постапокалиптичной драмы разворачивается во время глобальной пандемии, которая привела к упадку общества. Лента рассказывает о противостоянии главаря банды (Малкович), желающего заполучить девушку (Модин) с уникальным иммунитетом к вирусу, и вставшим на ее защиту агентом ФБР (Риз Майерс).

Герои Малковича и Риз Майерса встретятся на ранчо последнего. Люди первого атакуют хозяина ранчо, но смогут ли они одолеть его — остается загадкой. Судя по трейлеру, агент ФБР не сдастся без боя.

Режиссером картины выступил Джон Кейeс, ранее работавший с Малковичем над фильмом «Заложник-изгой». Сценарий написал Мэттью Роджерс, оператором стал Остин Ф. Шмидт («Последняя смена»). Премьера фильма запланирована на 1 октября.

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