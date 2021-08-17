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Группа Måneskin исполнила кавер на песню Билли Айлиш «Bury a Friend»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:03

Итальянская рок-группа Måneskin, ставшая победителем конкурса «Евровидение», исполнила кавер на песню Билли Айлиш «Bury a Friend». Коллектив сыграл его на фестивале «Ronquieres» в Бельгии.

В сети появилось видео выступления, снятое поклонниками группы. В нем Måneskin, как отмечает NME, «превращает мрачную, сбивающую с толку песню Айлиш <…> в нечто вроде рок-гимна».

В июне музыканты исполнили кавер на песню еще одной американской поп-звезды — Майли Сайрус. Версия так понравилась певице, что она перепостила ее на своей странице в инстаграме.

Måneskin нередко перепевают чужие песни. В 2017 году группа сыграла кавер на трек The Killers «Somebody Told Me» на телешоу X Factor Italia. Кроме того, коллектив выпускал свои версии песен Эми Вайнхаус, The Black Eyed Peas и Franz Ferdinand.

В мае прошел финал конкурса «Евровидение». В нем победили Måneskin с песней «Zitti e buoni». Название песни переводится как «Тихие и послушные», а в тексте рассказывается о нонконформизме артистов, которые смогли добиться популярности, не изменить себе и сохранить индивидуальность.

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