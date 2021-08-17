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Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над девочкой-подростком

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:23

На американского музыканта Боба Дилана подали в суд. Женщина, известная под инициалами Джей Си, обвинила певца в сексуальном насилии, якобы случившемся в 1965 году. В то время Джей Си было 12 лет, сообщил Rolling Stone.

В иске женщина утверждает, что Дилан «использовал свой статус музыканта, общаясь с Джей Си, чтобы завоевать ее доверие и получить контроль над ней в рамках своего плана сексуального растления и абьюза». Насилие продолжалось с апреля по май 1965 года, отмечает Джей Си.

Она заявляет, что артист давал ей алкоголь и наркотики и неоднократно совершал над ней противоправные действия. Некоторые инциденты происходили в квартире Дилана в отеле «Челси» в Нью-Йорке.

В результате действий певца девочка «получила физические и психологические травмы». «Некоторые или все эти травмы носят постоянный и длительный характер», — поясняется в иске. Джей Си рассчитывает добиться в суде возмещения ущерба.

Каким оно будет, женщина доверила определить присяжным. Обратиться в суд Джей Си смогла благодаря закону, принятому в 2019 году. Он позволил жертвам насилия над несовершеннолетними подавать в суд на своих обидчиков, несмотря на истечения срока давности преступлений.

Представитель Дилана заявил, что «56-летний иск не соответствует действительности и будет энергично опровергаться». Сам музыкант ситуацию пока не прокомментировал.

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